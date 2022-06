Sarà un Palio senza cavalli vittoriosi 'A lavoro per una corsa bella e sicura' (Di venerdì 24 giugno 2022) di Laura Valdesi SIENA Detto, fatto. Rocco Nice non viene presentato alla previsita ma ad agosto ci Sarà. E ieri i rumors su Tale e quale e Remorex sono stati confermati: disertato il Ceppo. Di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) di Laura Valdesi SIENA Detto, fatto. Rocco Nice non viene presentato alla previsita ma ad agosto ci. E ieri i rumors su Tale e quale e Remorex sono stati confermati: disertato il Ceppo. Di ...

Pubblicità

borghi_claudio : @ScorpioNOGP Eh caro mio, guarda che sarà lo stesso per chi si è illuso di essere ricoperto di voti solo per il fat… - SIENANEWS : Il sindaco: 'Le decisioni dei proprietari sono la dimostrazione più chiara dell'amore che c'è verso gli equidi da p… - Violett11315738 : RT @LazioC5: ?? La nostra Under 19 vola in finale del trofeo Bruno Marconi ?? Domani contro il 3Z ci sarà in palio la Coppa ?? Fischio di iniz… - SSLazioOrg : RT @LazioC5: ?? La nostra Under 19 vola in finale del trofeo Bruno Marconi ?? Domani contro il 3Z ci sarà in palio la Coppa ?? Fischio di iniz… - LazioC5 : ?? La nostra Under 19 vola in finale del trofeo Bruno Marconi ?? Domani contro il 3Z ci sarà in palio la Coppa ?? Fisc… -