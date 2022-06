Salario minimo, Meloni: “Dibattito è specchietto per allodole” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il Dibattito sul Salario minimo è uno specchietto per le allodole, si parla di uno scenario anni luce distanze dalla realtà”. Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori. “Il problema sono i lavoratori esclusi dalle tutele, il lavoro nero incentivato dall’idiozia del reddito di cittadinanza, il gap di disoccupazione femminile pesantissimo, che non si affronta con gli slogan”. “L’instabilità della politica italiana è uno dei nostri enormi problemi. Questo è un tema su cui incide anche la legge elettorale, ma soprattutto le riforme: io penso che la Repubblica parlamentare non vada più bene per gestire la fase che viviamo”, ha poi aggiunto ricordando la proposta di riforma in senso presidenziale avanzata da Fdi. “Se si riformasse la legge ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilsulè unoper le, si parla di uno scenario anni luce distanze dalla realtà”. Così Giorgiaa Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori. “Il problema sono i lavoratori esclusi dalle tutele, il lavoro nero incentivato dall’idiozia del reddito di cittadinanza, il gap di disoccupazione femminile pesantissimo, che non si affronta con gli slogan”. “L’instabilità della politica italiana è uno dei nostri enormi problemi. Questo è un tema su cui incide anche la legge elettorale, ma soprattutto le riforme: io penso che la Repubblica parlamentare non vada più bene per gestire la fase che viviamo”, ha poi aggiunto ricordando la proposta di riforma in senso presidenziale avanzata da Fdi. “Se si riformasse la legge ...

