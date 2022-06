Progettavano un attentato in Italia. Fermati due jihadisti a Trento (Di venerdì 24 giugno 2022) I Carabinieri dei Ros e del Gis hanno fermato, nel corso di un’operazione compiuta il 15 giugno scorso a Trento, due giovani di origini kosovare sospettati di terrorismo. Secondo gli inquirenti pianificavano un attentato nel nostro Paese, dopo essere stati indottrinati dalla propaganda jihadista sul web. Due giovani kosovari sono stati Fermati dal Ros a Trento, pianificavano un attentato in Italia Si tratta di un uomo e una donna che si sarebbero addestrati per compiere atti violenti in nome dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”. La Procura di Trento indagava sui due giovani kosovari per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il 18 giugno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) I Carabinieri dei Ros e del Gis hanno fermato, nel corso di un’operazione compiuta il 15 giugno scorso a, due giovani di origini kosovare sospettati di terrorismo. Secondo gli inquirenti pianificavano unnel nostro Paese, dopo essere stati indottrinati dalla propaganda jihadista sul web. Due giovani kosovari sono statidal Ros a, pianificavano uninSi tratta di un uomo e una donna che si sarebbero addestrati per compiere atti violenti in nome dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”. La Procura diindagava sui due giovani kosovari per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il 18 giugno ...

