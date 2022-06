Petagna nel mirino del Besiktas (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Besiktas ha messo nel mirino Andrea Petagna. A dare, la notizia questa mattina, i media Turchi, che individuano nell'attaccante Azzurro, ex Spal ed Atalanta, l'alternativa ad Arnautovic. De Laurentiis è pronto a dare l'ok alla cessione dell'attaccante . C'è invece ancora distanza sul rinnovo di Koulibaly, anche se il Presidente Aurelio De Laurentiis non si arrende, e farà di tutto per trattenere il difensore Senegalese. Intanto le pretendenti saranno a guardare: dalla Spagna il Barcellona, dalla Premier il Chelsea, dall'Italia la Juve. Anche senza rinnovo il Napoli non farà partire il giocatore facilmente. La valutazione testa di 40 milioni di euro. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilha messo nelAndrea. A dare, la notizia questa mattina, i media Turchi, che individuano nell'attaccante Azzurro, ex Spal ed Atalanta, l'alternativa ad Arnautovic. De Laurentiis è pronto a dare l'ok alla cessione dell'attaccante . C'è invece ancora distanza sul rinnovo di Koulibaly, anche se il Presidente Aurelio De Laurentiis non si arrende, e farà di tutto per trattenere il difensore Senegalese. Intanto le pretendenti saranno a guardare: dalla Spagna il Barcellona, dalla Premier il Chelsea, dall'Italia la Juve. Anche senza rinnovo il Napoli non farà partire il giocatore facilmente. La valutazione testa di 40 milioni di euro.

