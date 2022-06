Occhi rossi e doloranti, ecco come combattere l’affaticamento oculare (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ore e ore davanti a cellulare e pc e i disturbi della vista diventano sempre più frequenti tra gli italiani. Primo tra tutti l’affaticamento oculare (o astenopia) disturbo che spesso deriva, anche se non solo, proprio dall’uso eccessivo di dispositivi elettronici. I cosiddetti raggi blu che emettono questi dispositivi – spiega il sito di ‘+Sani+Belli’ – richiedono infatti ai nostri Occhi uno sforzo molto superiore al normale per mettere a fuoco e così i muscoli dei bulbi oculari rischiano di non reggere allo sforzo. Gli Occhi sono infatti dei semplici muscoli e come tutti gli altri possono soffrire il sovraccarico lavorativo e andare in stand-by. ecco allora che si inizia a manifestare, tra i sintomi più comuni, dolore, bruciore e secchezza oculare. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ore e ore davanti a cellulare e pc e i disturbi della vista diventano sempre più frequenti tra gli italiani. Primo tra tutti(o astenopia) disturbo che spesso deriva, anche se non solo, proprio dall’uso eccessivo di dispositivi elettronici. I cosiddetti raggi blu che emettono questi dispositivi – spiega il sito di ‘+Sani+Belli’ – richiedono infatti ai nostriuno sforzo molto superiore al normale per mettere a fuoco e così i muscoli dei bulbi oculari rischiano di non reggere allo sforzo. Glisono infatti dei semplici muscoli etutti gli altri possono soffrire il sovraccarico lavorativo e andare in stand-by.allora che si inizia a manifestare, tra i sintomi più comuni, dolore, bruciore e secchezza. ...

Pubblicità

telodogratis : Occhi rossi e doloranti, ecco come combattere l’affaticamento oculare - ledicoladelsud : Occhi rossi e doloranti, ecco come combattere l’affaticamento oculare - italiaserait : Occhi rossi e doloranti, ecco come combattere l’affaticamento oculare - fisco24_info : Occhi rossi e doloranti, ecco come combattere l'affaticamento oculare: (Adnkronos) - Disturbi in aumento a causa de… - LocalPage3 : Occhi rossi e doloranti, ecco come combattere l'affaticamento oculare -