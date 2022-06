Obi-Wan Kenobi avrà una seconda stagione? Ecco cosa sappiamo (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo show Obi-Wan Kenobi è stato consegnato ai fan con sei episodi che continuano adeguatamente la storia che abbiamo lasciato in Star Wars Episodio III e ci danno un po' più di contesto per un nuovo sguardo a Star Wars Episodio IV. Sebbene lo show sia stato concepito come una miniserie, quindi autoconclusivo, l'idea di una seconda stagione non sembra impossibile, stando a quanto dichiarato da alcune delle persone coinvolte. Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo: Ci sarà una seconda stagione della serie Obi-Wan Kenobi? Al momento la Disney non si è espressa su una ipotetica seconda stagione. Tuttavia, il fatto che ci siano 10 anni di trama tra la fine della prima stagione e il IV episodio di Guerre ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo show Obi-Wanè stato consegnato ai fan con sei episodi che continuano adeguatamente la storia che abbiamo lasciato in Star Wars Episodio III e ci danno un po' più di contesto per un nuovo sguardo a Star Wars Episodio IV. Sebbene lo show sia stato concepito come una miniserie, quindi autoconclusivo, l'idea di unanon sembra impossibile, stando a quanto dichiarato da alcune delle persone coinvolte.tutto quello cheal riguardo: Ci sarà unadella serie Obi-Wan? Al momento la Disney non si è espressa su una ipotetica. Tuttavia, il fatto che ci siano 10 anni di trama tra la fine della primae il IV episodio di Guerre ...

Pubblicità

psymonic : Obi-Wan Kenobi: la Forza di Star Wars tona a scorrere su Disney+ - befiendfyre : ok vado a vedere obi wan - footballmilan : @Rossonero98x Il problema è che alcune cose su obi wan mi sono anche piaciute molto - Despinita2 : RT @GiuGiuLolaLove: Anakin non odierà mai veramente Obi Wan è solo incazzato con se stesso per aver perso le persone a lui care compreso il… - footballmilan : Alla serie su Obi Wan Kenobi do un 6 Rosico perchè potevano fare molto di più porta troia va -