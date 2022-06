Napoli: ripartono i taxi dopo la protesta contro il Ddl Concorrenza (Di venerdì 24 giugno 2022) taxi di nuovo operativi dopo lo sciopero contro il Ddl Concorrenza: ci sarà un altro sciopero martedì 5 luglio. dopo i numerosi disagi degli ultimi due giorni dovuti a uno sciopero contro il Ddl Concorrenza (in cui è prevista la liberalizzazione del servizio), anche a Napoli è ripartito il servizio taxi. Lo stop alla protesta Leggi su 2anews (Di venerdì 24 giugno 2022)di nuovo operativilo scioperoil Ddl: ci sarà un altro sciopero martedì 5 luglio.i numerosi disagi degli ultimi due giorni dovuti a uno scioperoil Ddl(in cui è prevista la liberalizzazione del servizio), anche aè ripartito il servizio. Lo stop alla

Pubblicità

ubernograzie : A Napoli ripartono i taxi, rientra la protesta dei tassisti: ma ci sarà sciopero il 5 luglio -… - antonio_randino : RT @Napolikeit: Ripartono i treni storici in Campania tra le bellezze ed i siti archeologici della regione #napoli - nando_finizio : RT @Napolikeit: Ripartono i treni storici in Campania tra le bellezze ed i siti archeologici della regione #napoli - Napolikeit : Ripartono i treni storici in Campania tra le bellezze ed i siti archeologici della regione #napoli - rep_napoli : Trasporti. fondazione Fs: dal 26 giugno ripartono i treni storici [aggiornamento delle 18:19] -