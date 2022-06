LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Bagnaia leader in FP2 sull’asciutto, fuori dalla top10 Bastianini (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Nei time-attack con gomme slick è emersa la superiorità dei tre piloti attualmente più forti e veloci in griglia: Bagnaia, Aleix Espargarò e Quartararo. Su pista umida i valori in campo sono invece diversi, con altri protagonisti pronti a sfruttare l’occasione nei prossimi giorni. 15.00 FP2 divisa di fatto a metà, con i primi 20 minuti su asfalto umido e gli ultimi 20 con gomme slick su pista ormai asciutta. 14.58 Di seguito la top10 delle FP2 ad Assen per la MotoGP: 1 63 F. Bagnaia 1:33.274 2 41 A. ESPARGARO +0.178 3 20 F. QUARTARARO +0.305 4 42 A. RINS +0.337 5 43 J. MILLER +0.559 6 36 J. MIR +0.625 7 12 M. VIÑALES +0.664 8 33 B. BINDER +0.853 9 5 J. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Nei time-attack con gomme slick è emersa la superiorità dei tre piloti attualmente più forti e veloci in griglia:, Aleix Espargarò e Quartararo. Su pista umida i valori in campo sono invece diversi, con altri protagonisti pronti a sfruttare l’occasione nei prossimi giorni. 15.00 FP2 divisa di fatto a metà, con i primi 20 minuti su asfalto umido e gli ultimi 20 con gomme slick su pista ormai asciutta. 14.58 Di seguito ladelle FP2 ad Assen per la: 1 63 F.1:33.274 2 41 A. ESPARGARO +0.178 3 20 F. QUARTARARO +0.305 4 42 A. RINS +0.337 5 43 J. MILLER +0.559 6 36 J. MIR +0.625 7 12 M. VIÑALES +0.664 8 33 B. BINDER +0.853 9 5 J. ...

