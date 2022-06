I migliori auguri di buon compleanno a una sorella (Di venerdì 24 giugno 2022) Hai un rapporto speciale con tua sorella e vuoi dimostrarle il bene immenso che provi nei suoi confronti facendole un regalo unico e prezioso per il suo compleanno? Non ti resta che accompagnare il tuo dono a una di queste belle e preziose frasi che abbiamo selezionato appositamente per te. Uno di questi dolci pensieri può altrimenti diventare il regalo stesso per il compleanno di tua sorella, magari insieme a un bel mazzo di fiori, un disegno o ancora a una foto che vi ritrae insieme. Il compleanno è un giorno molto importante e quanto è bello festeggiarlo con chi ci ama? Trova il modo per fare i migliori auguri a tua sorella e farle capire quanto la ami. buon compleanno sorella: i ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) Hai un rapporto speciale con tuae vuoi dimostrarle il bene immenso che provi nei suoi confronti facendole un regalo unico e prezioso per il suo? Non ti resta che accompagnare il tuo dono a una di queste belle e preziose frasi che abbiamo selezionato appositamente per te. Uno di questi dolci pensieri può altrimenti diventare il regalo stesso per ildi tua, magari insieme a un bel mazzo di fiori, un disegno o ancora a una foto che vi ritrae insieme. Ilè un giorno molto importante e quanto è bello festeggiarlo con chi ci ama? Trova il modo per fare ia tuae farle capire quanto la ami.: i ...

