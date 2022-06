Calciomercato Torino: inserimento per Dragowski della Fiorentina (Di venerdì 24 giugno 2022) . I granata sulle tracce del portiere viola Il Torino è alla ricerca di un portiere da mettere a disposizione di Juric e affiancare a Etrit Berisha per la prossima stagione, e si inserisce per Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. Il Torino nelle scorse settimane aveva bloccato Gabriel Vasconcelos Ferreira, portiere protagonista della promozione del Lecce in Serie A con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Ma la firma sul contratto non è arrivata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . I granata sulle tracce del portiere viola Ilè alla ricerca di un portiere da mettere a disposizione di Juric e affiancare a Etrit Berisha per la prossima stagione, e si inserisce per Bartlomiej. Ilnelle scorse settimane aveva bloccato Gabriel Vasconcelos Ferreira, portiere protagonistapromozione del Lecce in Serie A con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Ma la firma sul contratto non è arrivata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torino, sondaggio per un attaccante del Napoli Vagnati aveva infatti portato Petagna alla Spal dall' Atalanta e lo riabbraccerebbe volentieri anche al Torino. Resta da capire se c'è la possibilità di aprire una vera e propria trattativa con il ... Torino, un attaccante verso la cessione in serie B Commenta per primo Dopo aver ceduto Magnus Warming al Darmstadt in prestito, il Torino si appresta a chiudere la seconda operazione in uscita di questa sessione di calciomercato: Nicola Rauti è infatti a un passo dal prestito alla Spal . L'ex attaccante della Primavera, che nell'... Toro News Alessandro Del Piero, matrimonio in crisi: tutta la verità Alex Del Piero è stato un vincente sul campo, ma come in carriera, anche nella sua vita privata ha vissuto dei bassi tra i suoi numerosi alti ... Calciomercato Juventus: Fagioli aspetta il suo momento Quale sarà il destino di Nicolò Fagioli Il calciatore di proprietà della Juventus, nonostante l'ottima stagione in cadetteria con la maglia della Cremonese, potrebbe essere nuovamente a partire in pr ... Vagnati aveva infatti portato Petagna alla Spal dall' Atalanta e lo riabbraccerebbe volentieri anche al. Resta da capire se c'è la possibilità di aprire una vera e propria trattativa con il ...Commenta per primo Dopo aver ceduto Magnus Warming al Darmstadt in prestito, ilsi appresta a chiudere la seconda operazione in uscita di questa sessione di: Nicola Rauti è infatti a un passo dal prestito alla Spal . L'ex attaccante della Primavera, che nell'... Calciomercato Torino, primi contatti per Barrow: il Bologna vuole 15 milioni Alex Del Piero è stato un vincente sul campo, ma come in carriera, anche nella sua vita privata ha vissuto dei bassi tra i suoi numerosi alti ...Quale sarà il destino di Nicolò Fagioli Il calciatore di proprietà della Juventus, nonostante l'ottima stagione in cadetteria con la maglia della Cremonese, potrebbe essere nuovamente a partire in pr ...