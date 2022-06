Pubblicità

klaretta2006 : RT @SkyTG24: Belluno, un bambino di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche in corso - Beverari_M : RT @SkyTG24: Belluno, un bambino di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche in corso - MediasetTgcom24 : Sant'Anna di Tambre (Belluno), bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche nella notte #Belluno… - Emergenza24 : UPDATE [24.06-23:24] Col Indes - Sant'Anna di #Tambre #Alpago #Belluno IN CORSO RICERCHE BAMBINO (9 anni) #DISPERSO… - nocchi_rita : RT @rtl1025: ?? Sono ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un #bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio,… -

...nel bellunese per la scomparsa di undi 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (), ...... in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago, provincia di, nel tardo pomeriggio di oggi 24 giugno è scomparso: all'improvviso ilè sparito dalla ...Tambre (Belluno) - Sono ore d'ansia nel Bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni, sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei press ...Sono ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Ta ...