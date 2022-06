Barbie: Margot Robbie in un video dal set è impegnata nelle riprese (Di venerdì 24 giugno 2022) Un video dal set di Barbie mostra Margot Robbie impegnata nelle riprese di una scena in cui la protagonista sembra in difficoltà. Le riprese di Barbie sono attualmente in corso e dal set arriva un nuovo video che mostra Margot Robbie impegnata in una scena. Nei ciak immortalati negli scatti e nei filmati apparsi online c'è anche Ryan Gosling, a cui è stato affidato il ruolo di Ken. Margot Robbie in versione Barbie viene mostrata mentre discute con degli uomini che sembrano degli agenti di polizia o degli addetti alla sicurezza vestiti in modo elegante e con degli auricolari. I due, dopo una breve discussione, sembrano ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Undal set dimostradi una scena in cui la protagonista sembra in difficoltà. Ledisono attualmente in corso e dal set arriva un nuovoche mostrain una scena. Nei ciak immortalati negli scatti e nei filmati apparsi online c'è anche Ryan Gosling, a cui è stato affidato il ruolo di Ken.in versioneviene mostrata mentre discute con degli uomini che sembrano degli agenti di polizia o degli addetti alla sicurezza vestiti in modo elegante e con degli auricolari. I due, dopo una breve discussione, sembrano ...

