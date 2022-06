Assegnazioni provvisorie, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) (Di venerdì 24 giugno 2022) Assegnazioni provvisorie, fino al 4 luglio c’è tempo per inviare la domanda per il personale docente. Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola con QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 giugno 2022), fino al 4 luglio c’è tempo per inviare la domanda per il personale docente. Continuano gli speciali di Orizzontecon, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte. L'articolo .

