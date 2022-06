WTA Bad Homburg 2022 | risultati 23 giugno | avanti Andreescu ed Halep | out Kerber

(Di giovedì 23 giugno 2022) Si è conclusa la quinta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Baddi tennis: per i quarti del BadOpen, sull’erba tedesca, impegnate otto giocatrici. Non ci sono più azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone la canadese Biancaregola la russa Daria Kasatkina con il punteggio di 6-4 6-1 e domani sfiderà in semifinale la romena Simona, che liquida la statunitense Amanda Anisimova con lo score di 6-2 6-1. Nella parte bassa del tabellone la francese Alizé Cornet batte la teutonica Angeliquecon lo score di 6-4 2-6 6-1 e domani nel penultimo atto giocherà il derby con la connazionale Caroline Garcia, che elimina l’altra tedesca Sabine Lisicki con il punteggio di 6-3 7-6 ...

Pubblicità

zazoomblog : Wta Bad Homburg 2022: programma ed orari venerdì 24 giugno con Andreescu - #Homburg #2022: #programma #orari - sportface2016 : #WtaBadHomburg: programma e orari di venerdì #24giugno - TENIPOcom : WTA 250 Bad Homburg - Grass (Quarterfinal) Simona Halep (ROU) def. Amanda Anisimova (USA) 6-2 6-1 - TennisActu : WTA - Bad Homburg : Une demi-finale Garcia-Cornet ! Halep-Anisimova... #Cornet #badhomburgopen #Garcia #Halep… - SixFigureSynd : 6/23/22 ?? Bad Homburg WTA ???? ?? Anisimova ML +130 Mallorca ATP ???? ?? Bellier ML (0.5U) +290 -

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 diHomburg 2022 per la giornata di venerdì 24 giugno . Andranno in scena due semifinali particolarmente interessanti. In un derby tutto francese si affrontano Caroline Garcia ed Alizè ...... torneo500 dotato di un montepremi pari a 797.900 dollari in scena sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa, assieme aHomburg, ...Queste le semifinali del "Bad Homburg Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari in corso sui campi in erba della città tedesca, ultimo appuntamento del circuito rosa insieme ad ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta 250 di Bad Homburg 2022 per venerdì 24 giugno: c'è Bianca Andreescu.