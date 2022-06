Un mare di rose per l'addio a Michele e Giovanni morti domenica in un incidente stradale sull'autostrada A14 (Di giovedì 23 giugno 2022) FANO - La frazione di Bellocchi e di Lucrezia sono apparse accomunate ieri in un unico dolore nel dare l'estremo saluto a Michele e Giovanni Ascione, padre e figlio, deceduti in seguito al terribile ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022) FANO - La frazione di Bellocchi e di Lucrezia sono apparse accomunate ieri in un unico dolore nel dare l'estremo saluto aAscione, padre e figlio, deceduti in seguito al terribile ...

Pubblicità

QuidortJ : RT @DavLucia: @GerardLDonadoni @AnnaMar90949897 @Petra71301259 @yianniseinstein @claudioborlotto @hayertalbema3ak @Rebeka80721106 @Messe11… - soloioenessuno : @il_federic Tipo le rose sono rosse Il mare è blu Ciao - FogliaviolaCom : RT @MstrDoor: “Vede, sto bene con me stesso. Vivo in questo posto meraviglioso sulle pendici del Mongibello. Dalla veranda del mio giardino… - _Wild_Rose__ : RT @Frances52779614: #BuongiornoATutti Come sul mare il sole un bagno di luce increspa l'orizzonte di dolcezza così i giorni sacri di bell… - _Wild_Rose__ : RT @Frances52779614: #BuongiornoATutti ?? 'Il cuore di un uomo è molto simile al mare, ha le sue tempeste, le sue maree e nelle sue profond… -