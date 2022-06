Riforma reclutamento, il Pd non è pienamente soddisfatto: ” Un’occasione mancata, Governo ponga rimedio ripristinando risorse tagliate” (Di giovedì 23 giugno 2022) Il partito democratico se da un lato mostra soddisfazione per le migliorie al decreto 36 su reclutamento e formazione, dall'altro parla di occasione persa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Il partito democratico se da un lato mostra soddisfazione per le migliorie al decreto 36 sue formazione, dall'altro parla di occasione persa. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, il Pd non è pienamente soddisfatto: ” Un’occasione mancata, Governo ponga rimedio ripristinan… - tinovale_ : Segnalo ai naviganti interessati come me che con l'approvazione del maxi-emendamento i 24 CFU non saranno completam… - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento, giudizio negativo dei sindacati: ‘A tu per tu’ con Marcello Pacifico (Anief) LIVE ore 16 https:/… - AniefTorino : Riforma reclutamento, giudizio negativo dei sindacati: ‘A tu per tu’ con Marcello Pacifico (Anief) LIVE ore 16 - orizzontescuola : Riforma reclutamento, giudizio negativo dei sindacati: ‘A tu per tu’ con Marcello Pacifico (Anief) LIVE ore 16 -