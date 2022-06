Mosca: gas ridotto per problemi tecnici, non è provocazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 13.45 - Le spiegazioni di Gazprom Le forniture di gas del Nord Stream sono temporaneamente ridotte a causa di problemi di manutenzione tecnologica. Lo assicura il Cremlino precisando che non c'è "nessuna agenda nascosta". La stessa fonte, citata dalla Tass, precisa che la Russia "rispetta rigorosamente i suoi impegni di fornitura di risorse energetiche all'Europa". Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 13.45 - Le spiegazioni di Gazprom Le forniture di gas del Nord Stream sono temporaneamente ridotte a causa didi manutenzione tecnologica. Lo assicura il Cremlino precisando che non c'è "nessuna agenda nascosta". La stessa fonte, citata dalla Tass, precisa che la Russia "rispetta rigorosamente i suoi impegni di fornitura di risorse energetiche all'Europa".

