macOS Ventura versione 13.0: disponibile la nuova beta (Di giovedì 23 giugno 2022) La seconda beta per macOS Ventura versione 13.0 è ora disponibile per il download e il test per gli sviluppatori registrati Apple (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato la seconda beta per sviluppatori di macOS Ventura. Le ultime build possono essere scaricate dall’Apple Developer Center per le persone iscritte al programma Developer beta, nonché tramite un aggiornamento over-the-air per l’hardware già utilizzato per il software beta. Le versioni beta pubbliche delle build per sviluppatori vengono in genere rilasciate subito dopo le versioni per sviluppatori, ma in genere non dopo le prime build delle prime milestone beta. Quando lo fanno, possono essere ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 giugno 2022) La secondaper13.0 è oraper il download e il test per gli sviluppatori registrati Apple (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato la secondaper sviluppatori di. Le ultime build possono essere scaricate dall’Apple Developer Center per le persone iscritte al programma Developer, nonché tramite un aggiornamento over-the-air per l’hardware già utilizzato per il software. Le versionipubbliche delle build per sviluppatori vengono in genere rilasciate subito dopo le versioni per sviluppatori, ma in genere non dopo le prime build delle prime milestone. Quando lo fanno, possono essere ...

spidermac : Apple conferma: iPad non si potrà utilizzare come HUB HomeKit con iOS 16 e macOS Ventura - macitynet : iOS 16 e macOS Ventura, Mail mostra il logo di aziende certificate - SlideToMac : Arrivano i loghi dei brand verificati nell’app Mail su macOS Ventura e iOS 16 - telodogratis : Arrivano i loghi dei brand verificati nell’app Mail su macOS Ventura e iOS 16 - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Nell'app 'Mail' su iOS 16 e MacOS Ventura è stato introdotto il supporto per lo standard Brand Indicators for Message Id… -