La vendetta di Conte: multe di 100mila euro agli "scissionisti" che hanno scelto Di Maio

Le sanzioni, in modello "Putin". E' la prima vera forma di vendetta politica che il gruppo del M5S capitanato da Giuseppe Conte sta meditando, alla luce di quanto scritto nello Statuto del Movimento Cinque Stelle. Se ne parlava già ieri mattina, nelle ore in cui Di Maio contava i suoi e iniziava ad organizzare la sua formazione politica, "Insieme per il futuro", composta da una sessantina di fedelissimi. Che però potrebbero incorrere nelle sanzioni, da qui a poco…

Le multe agli scissionisti che sono andati con Di Maio

"Il Consiglio nazionale riunito informalmente ieri mattina ha proposto di far scattare le penali contro i transfughi, previste dalle regole del M5S per chi lascia il gruppo. multe da 100mila euro,

