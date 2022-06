Inter-Monza, asse caldo: arriva l’annuncio di Galliani (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Monza pensa in grande e getta le basi per la prossima stagione da neopromossa in Serie A: asse caldo di Galliani con l’Inter. Il Monza, una delle squadre neopromosse in Serie A per la prossima stagione, pensa in grande e ragiona su come muoversi al meglio sul mercato. Stavolta, in merito a questo discorso, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilpensa in grande e getta le basi per la prossima stagione da neopromossa in Serie A:dicon l’. Il, una delle squadre neopromosse in Serie A per la prossima stagione, pensa in grande e ragiona su come muoversi al meglio sul mercato. Stavolta, in merito a questo discorso, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - SimoneTogna : #Galliani entra in sede #inter: “Non mi fanno entrare perché sono interista. Se c’è fiducia? Ma no sono qui per una… - robojorl : RT @tvdellosport: L’uscita dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dalla sede dell’Inter???? ?? “Abbiamo parlato di tante c… - interliveit : ??La Salernitana strappa l'ok di #Pirola: tra stasera e domani l'incontro con l'#Inter per cercare un accordo. Al mo… -