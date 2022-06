Inter | asse di mercato con il Monza | i brianzoli chiedono Agoumé

Pubblicità

infoitsport : Inter-Monza, asse caldo: arriva l’annuncio di Galliani - news24_inter : Il regista sul tavolo caldo di Inter e Monza #inter - fcin1908it : Di Marzio – Inter-Cremonese, asse caldo: dopo Radu i grigiorossi vogliono anche Agoumé - biscone69 : RT @MarioAlbanese7: FCIN1908 Inter, si scalda l’asse col Monza: Galliani in sede per trattare Pinamonti Sul tavolo ci sono anche i nomi… - CMercatoNews : ?? Asse #Monza-#Inter bollente: Adriano #Galliani arriva nella sede nerazzurra -

Commenta per primo L'e la Cremonese continuano a trattare e l'di mercato si sta facendo incandescente. Radu è a un passo e insieme a lui dai nerazzurri potrà arrivare a Cremona anche Lucien Agoumé , rientrato ...MONZA SENSI - Si scalda l'di mercato trae Monza . L'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani si è presentato nella sede di Viale della Liberazione per parlare di alcuni giocatori, soprattutto Stefano ...Asse di mercato tra Torino e Inter con Bremer destinato a vestire nerazzurro e Vagnati pronto a chiedere due o più rinforzi a Marotta ...Oltre ad Andrea Ranocchia, in uscita a costo zero dal club nerazzurro, si parla per Andrea Pinamonti (valutato anche 25 milioni, ma fattibile per 18-20), Stefano Sensi (in prestito oneroso) e Lorenzo ...