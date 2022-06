EasyJet e Volotea dal 25 giugno si fermano per 24 ore

(Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo quanto accaduto con Ryanair, il 25anchescioperano per 24 ore lasciando per terra i voli low cost. Coinvolgendo moltissimi operatori gli scioperi continuano a causa dell’inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare. Dureranno tutta l’estate affinché l’azienda inizi un dialogo con il sindacato. La Uiltrasporti sostiene che nulla fermerà la loro voce, neanche l’estate e le vacanze impediranno la loro rivendicazione. Uiltrasporti continua a sostenere ripetutamente : “il riconoscimento delle tutele, la dignità e il rispetto del lavoro è un elemento fondamentale per cui non possiamo smettere di batterci». Il 25dalle ore 10, si terranno tre presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino. Lo stop di ...

Agenzia_Ansa : Sabato 25 giugno scioperano per 24 ore le low cost Ryanair, EasyJet e Volotea. La protesta coinvolge anche Spagna,… - MiAirports : @daniele_tdsc Buongiorno Dani, lo sciopero del 25/6 è di 24h personale Soc. Ryanair, Volotea, EasyJet. Contatta la… - UILT_TRASPAEREO : Sabato 25 stop low cost, scioperano Ryanair, EasyJet,Volotea - Ultima Ora - ANSA - RassegnaZampa : #Aerei Sciopero low cost: il 25 giugno a rischio i voli di Ryanair, Volotea, EasyJet e Malta Air. Multata la compag… -

Tornano a incrociare le braccia i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aree low cost. Dopo lo sciopero dell'8 giugno scorso, gli equipaggi di Ryanair,si asterranno di nuovo dal lavoro sabato 25 giugno per 24 ore. Stop anche per Malta Air e la società CrewLink che gravitano sempre nell'orbita del colosso irlandese. Una nuova ...Dallo sciopero saranno anche interessate le compagnie. Il sindacato Uiltraspoti con una nota ha riferito che lo sciopero è 'una nuova azione di protesta visto il perdurare delle ...Dopo quanto accaduto con Ryanair, il 25 giugno anche EasyJet e Volotea scioperano per 24 ore lasciando per terra i voli low cost. Coinvolgendo moltissimi operatori gli scioperi continuano a causa dell ...Filt Cgil e Uiltrasporti spiegano che «i lavoratori scioperano per chiedere contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale di settore» ...