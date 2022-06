Assange: moglie denuncia, perquisito e messo in isolamento (Di giovedì 23 giugno 2022) Julian Assange è stato sottoposto a una sorta di perquisizione punitiva e trasferito in una cella di rigore nei giorni scorsi, in coincidenza con l'annuncio della firma da parte di Priti Patel, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Julianè stato sottoposto a una sorta di perquisizione punitiva e trasferito in una cella di rigore nei giorni scorsi, in coincidenza con l'annuncio della firma da parte di Priti Patel, ...

Pubblicità

Cesare85550275 : RT @Moonlightshad1: Prima della libertà di stampa c’è il diritto negato a una persona. #Assange non andava sostenuto solo perché simbolo di… - Cesare85550275 : RT @Moonlightshad1: I signorini e le signorine 'grandi firme' si sono scomodati per le lacrime della Boschi ma nemmeno una parola su #Assan… - artemis94130847 : RT @DmitryEvic: Voglio vedere se le TV Italiane inviteranno la moglie di Assange come hanno fatto per mogli dei nazisti di Azov. Oggi sono… - Massimi67800727 : RT @DmitryEvic: Voglio vedere se le TV Italiane inviteranno la moglie di Assange come hanno fatto per mogli dei nazisti di Azov. Oggi sono… - iq_196 : RT @Moonlightshad1: I signorini e le signorine 'grandi firme' si sono scomodati per le lacrime della Boschi ma nemmeno una parola su #Assan… -

Assange: moglie denuncia, perquisito e messo in isolamento ...scorse ore la moglie del 51enne editore e giornalista australiano, l'avvocato sudafricana Stella Morris. Secondo Morris, gli addetti della prigione di massima sicurezza di Belmarsh (in cui Assange è ... Australia - Usa: il premier Albanese non si sbilancia sul caso Assange In questo contesto, Albanese si trova inoltre a fronteggiare crescenti pressioni per il rilascio di Assange anche da parte della moglie dell'attivista, Stella Assange. Ai microfoni dell'Australian ... Agenzia ANSA Assange: moglie denuncia, perquisito e messo in isolamento Julian Assange è stato sottoposto a una sorta di perquisizione punitiva e trasferito in una cella di rigore nei giorni scorsi, in coincidenza con l'annuncio della firma da parte di Priti Patel, minist ... Avercelo un nonno Assange Vuoi mettere la possibilità di pochi, intelligentissimi, democraticissimi, umanissimi e sensibilissimi occidentali di poter aprire un dibattito coi fiocchi sul rapporto tra libertà di stampa, segreti ... ...scorse ore ladel 51enne editore e giornalista australiano, l'avvocato sudafricana Stella Morris. Secondo Morris, gli addetti della prigione di massima sicurezza di Belmarsh (in cuiè ...In questo contesto, Albanese si trova inoltre a fronteggiare crescenti pressioni per il rilascio dianche da parte delladell'attivista, Stella. Ai microfoni dell'Australian ... Assange: moglie denuncia, perquisito e messo in isolamento Julian Assange è stato sottoposto a una sorta di perquisizione punitiva e trasferito in una cella di rigore nei giorni scorsi, in coincidenza con l'annuncio della firma da parte di Priti Patel, minist ...Vuoi mettere la possibilità di pochi, intelligentissimi, democraticissimi, umanissimi e sensibilissimi occidentali di poter aprire un dibattito coi fiocchi sul rapporto tra libertà di stampa, segreti ...