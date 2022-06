Pubblicità

fernandiyol : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Triestina si salva: l’80% del club passa ad Atlas Consulting - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Triestina salva: l’80% del club passa ad Atlas Consulting: In extremis la Triestina… - CalcioFinanza : Ufficiale, la Triestina si salva: l’80% del club passa ad Atlas Consulting -

Trivenetogoal

invece l'addio di D'Angelo al Pisa. Tra conferme, nuovi ingaggi e risoluzioni a sorpresa, ... Per l'ex Empoli eè un ritorno: aveva già giocato come giocatore dal 2004 al 2005 e poi ...L'ultima esperienza è in Lega Pro con la, squadra con cui ha ottenuto la qualificazione ai play off. Adesso arriva l'occasione del Picchio , che gli si è presentata principalmente tramite ... Triestina, Atlas Consulting acquista l'80% delle quote: la nota del club In extremis la Triestina si salva, trovando le risorse per iscriversi al prossimo campionato con il passaggio dell’80% del club alla società Atlas Consulting. Lo ha annunciato lo stesso club giuliano ...I primi che ha ringraziato ufficialmente dalla sua pagina facebook sono stati gli sponsor tecnici: Wilier Triestina su tutti: perché sicuramente la sua Urta SLR deve avere dato una bella mano a Fabian ...