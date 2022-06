Spari sul treno dei pendolari: un morto e un ferito a San Francisco (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il killer è riuscito a scendere dal treno e a dileguarsi tra le maglie del quartiere Castro di San Francisco: si escludono legami col gay pride che si svolgerà nel fine settimana Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il killer è riuscito a scendere dale a dileguarsi tra le maglie del quartiere Castro di San: si escludono legami col gay pride che si svolgerà nel fine settimana

