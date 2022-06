Rifiuti radioattivi, è scontro in Parlamento sul commissariamento della Sogin (Di mercoledì 22 giugno 2022) Rifiuti radioattivi e non solo. Il commissariamento della Sogin, la Spa di Stato incaricata del decommissioning delle centrali nucleari italiane in dismissione e della realizzazione del deposito nazionale per accogliere le scorie nucleari prodotte, finisce nel mirino dei deputati di Alternativa. Smaltimento Rifiuti radioattivi Ieri, rispondendo ad un’interrogazione in Commissione Ambiente alla Camera, la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava, ha ribadito la scelta del Governo di nominare un commissario entro il prossimo 22 luglio. “In considerazione della urgenza e necessità di accelerare il processo industriale di smantellamento degli impianti nucleari presenti sul territorio nazionale e la realizzazione del deposito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022)e non solo. Il, la Spa di Stato incaricata del decommissioning delle centrali nucleari italiane in dismissione erealizzazione del deposito nazionale per accogliere le scorie nucleari prodotte, finisce nel mirino dei deputati di Alternativa. SmaltimentoIeri, rispondendo ad un’interrogazione in Commissione Ambiente alla Camera, la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava, ha ribadito la scelta del Governo di nominare un commissario entro il prossimo 22 luglio. “In considerazioneurgenza e necessità di accelerare il processo industriale di smantellamento degli impianti nucleari presenti sul territorio nazionale e la realizzazione del deposito ...

