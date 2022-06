Marcell Jacobs torna in gara | “Sarò a Stoccolma” Il Campione Olimpico sui 100 il 30 giugno dopo l’infortunio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022)parteciperà alla tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 30. Ildei 100 metri ha comunicato ufficialmente la propria presenza tramite alcune parole pubblicate sul sito ufficiale del meeting: “Ho il piacere di annunciare che tornerò a. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti ere in pista. Non vedo l’ora di gareggiare”. Il velocista bresciano ha recuperato dalmuscolare patito al termine del Meeting di Savona, che lo aveva costretto a rinunciare a tre tappe del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera (Eugene, Roma, Oslo)....