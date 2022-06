“Le tracce che mi aspetto per la prima prova della maturità” (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - "Copiate? Non si può, non si dice ma prof lasciategliela godere a questi ragazzi". Matteo Salvini dedica una diretta sui social - la prima su TikTok, rivendica - ai ragazzi che domani affronteranno la maturità. Tra il serio e molto faceto, il leader della Lega avanza pronostici sulle tracce per i temi, alcuni decisamente improbabili, come quello sul Milan, altri più vicini alla realtà, come quello su Ucraina e cambiamento climatico. Una diretta partecipata da chi applica dei filtri sul viso o sulla testa del leader della Lega, che si ritrova ora con un cappellino da baseball, ora con un paio di occhiali da sole, ora con una coroncina o un sombrero con tanto di baffoni, non senza una divertita sorpresa da parte di Salvini. Camicia bianca aperta sul collo, Tau francescano ben in vista, e tazzina ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - "Copiate? Non si può, non si dice ma prof lasciategliela godere a questi ragazzi". Matteo Salvini dedica una diretta sui social - lasu TikTok, rivendica - ai ragazzi che domani affronteranno la. Tra il serio e molto faceto, il leaderLega avanza pronostici sulleper i temi, alcuni decisamente improbabili, come quello sul Milan, altri più vicini alla realtà, come quello su Ucraina e cambiamento climatico. Una diretta partecipata da chi applica dei filtri sul viso o sulla testa del leaderLega, che si ritrova ora con un cappellino da baseball, ora con un paio di occhiali da sole, ora con una coroncina o un sombrero con tanto di baffoni, non senza una divertita sorpresa da parte di Salvini. Camicia bianca aperta sul collo, Tau francescano ben in vista, e tazzina ...

