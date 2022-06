La risposta di Gino Sorbillo a Flavio Briatore sul costo della pizza: “Deve restare accessibile a tutti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “La pizza Deve restare un prodotto per tutti, venderla a 65 euro è un’offesa alla tradizione”: Gino Sorbillo entra nella querelle sollevata da Flavio Briatore sul costo della pizza e attacca l’imprenditore che aveva insinuato che per vendere il prodotto a quattro o cinque euro gli ingredienti non fossero di qualità oppure si ammortizzassero i costi evadendo le tasse o non pagando a dovere i dipendenti. “È una provocazione per farsi pubblicità – ha replicato Sorbillo – Briatore vuole sapere perché la mia pizza costa così poco? Perché le ottime farine, i migliori sammarzano, il fior di latte nostrano e il miglior olio d’oliva non fanno andare il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Laun prodotto per, venderla a 65 euro è un’offesa alla tradizione”:entra nella querelle sollevata dasule attacca l’imprenditore che aveva insinuato che per vendere il prodotto a quattro o cinque euro gli ingredienti non fossero di qualità oppure si ammortizzassero i costi evadendo le tasse o non pagando a dovere i dipendenti. “È una provocazione per farsi pubblicità – ha replicatovuole sapere perché la miacosta così poco? Perché le ottime farine, i migliori sammarzano, il fior di latte nostrano e il miglior olio d’oliva non fanno andare il ...

