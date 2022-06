Inter, Calhanoglu: ‘Scudetto al Milan? Perso quel derby anche per colpa di Inzaghi. Ibrahimovic? Ha 40 anni, ama l’attenzione…’ | Primapagina (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 21:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La stagione con l’Inter, lo scudetto del Milan, gli errori di Inzaghi e lo scontro dialettico con Ibrahimovic. C’è tutto nella lunga Intervista concessa da Hakan Calhanoglu a Tivibu Spor, il centrocampista turco parte dal bilancio dell’annata: “E’ stata davvero una stagione intensa, impegnativa. Abbiamo giocato senza sosta, in Champions League, in campionato e con la Nazionale. Siamo andati anche in ritiro alla fine del campionato e sono felice di aver finito quattro partite su quattro. Ho altre due settimane di vacanze, domani andremo ad Antalya e faremo una vacanza lì con mio fratello Merih (Demiral, ndr). Dopo la partita con la Nazionale a Smirne, nessuno voleva andarsene”. CRITICHE – “Penso di essere ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 21:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La stagione con l’, lo scudetto del, gli errori die lo scontro dialettico con. C’è tutto nella lungavista concessa da Hakana Tivibu Spor, il centrocampista turco parte dal bilancio dell’annata: “E’ stata davvero una stagione intensa, impegnativa. Abbiamo giocato senza sosta, in Champions League, in campionato e con la Nazionale. Siamo andatiin ritiro alla fine del campionato e sono felice di aver finito quattro partite su quattro. Ho altre due settimane di vacanze, domani andremo ad Antalya e faremo una vacanza lì con mio fratello Merih (Demiral, ndr). Dopo la partita con la Nazionale a Smirne, nessuno voleva andarsene”. CRITICHE – “Penso di essere ...

