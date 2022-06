Il regista premio Oscar fermato ad Ostuni rimane agli arresti domiciliari Non convalidato il fermo di Paul Haggis

Pubblicità

TIM_Official : “A volte i nostri sogni si connettono a quelli di qualcun altro, e insieme conquistano il mondo”. È questa… - NoiNotizie : Il regista premio Oscar fermato ad Ostuni (#Brindisi) rimane agli arresti domiciliari. Non convalidato il fermo di… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Il regista e premio Oscar, Paul Haggis,resta agli arresti domiciliari a Ostuni. Lo ha deciso il gip del Tribunale di B… - FrancoScarsell2 : Il regista e premio Oscar, Paul Haggis,resta agli arresti domiciliari a Ostuni. Lo ha deciso il gip del Tribunale d… - MandronePeppe : RT @Agenzia_Ansa: Paul Haggis può inquinare le prove e reiterare il reato. Sono le esigenze cautelari sulla base delle quali il gip di Brin… -

Paul Haggis con il suo legale Michele Laforgia Brindisi, 22 giugno 2022 - Può inquinare le prove e reiterare il reato : ile sceneggiatoreOscar Paul Haggis, acusato di violenza sessuale, resta agli arresti domiciliari ad Ostuni. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli che però non ha ...Può reiterare il reato e inquinare le prove: per questo ilOscar Paul Haggis deve restare agli arresti domiciliari ad Ostuni. Dopo oltre sei ore di camera di consiglio, la gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli non ha convalidato il fermo ...(ANSA) - BRINDISI, 22 GIU - Può reiterare il reato e inquinare le prove: per questo il regista premio Oscar Paul Haggis deve restare agli arresti domiciliari ad Ostuni. Dopo oltre sei ore di camera di ...Nessun pericolo di fuga, ma rischio di inquinamento delle prove e reiterazione del reato di violenza sessuale. Per questo, così come deciso dal gip di ...