GF Vip, nella Casa anche Raz Degan? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo scorso anno si è parlato a lungo di Raz Degan come inquilino della Casa del Grande Fratello Vip 6. E l’ex modello israeliano, diventato famoso anche per via della lunga e tormentata storia con Paola Barale, sarebbe stato sicuramente uno dei concorrenti, se non fosse stato per il cachet straordinariamente alto chiesto. Un cachet che Mediaset – e Alfonso Signorini in primis – si è rifiutato categoricamente di pagare. Ma ora le cose sono cambiate, e se da una parte Raz Degan avrebbe ridimensionato le sue pretese, dall’altra la società produttrice del GF Vip potrebbe decidere di andargli incontro. Sarà vero? Per capirlo non resta che attendere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Antonino Spinalbese spiega perché è finita con Belen e se l’ha tradita ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo scorso anno si è parlato a lungo di Razcome inquilino delladel Grande Fratello Vip 6. E l’ex modello israeliano, diventato famosoper via della lunga e tormentata storia con Paola Barale, sarebbe stato sicuramente uno dei concorrenti, se non fosse stato per il cachet straordinariamente alto chiesto. Un cachet che Mediaset – e Alfonso Signorini in primis – si è rifiutato categoricamente di pagare. Ma ora le cose sono cambiate, e se da una parte Razavrebbe ridimensionato le sue pretese, dall’altra la società produttrice del GF Vip potrebbe decidere di andargli incontro. Sarà vero? Per capirlo non resta che attendere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti… Antonino Spinalbese spiega perché è finita con Belen e se l’ha tradita ...

Pubblicità

infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini si aggrappa a Maria De Filippi: chi vuole nella Casa - Rebeccamiglior1 : Ciaoo, sto cercando altre persone che hanno il posto nella tribuna Ovest 1 (premium seat vip) a Bologna, io sono ne… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: I vip si sfidano nella Partita del Sole al Del Duca di Ascoli per creare un centro terapeutico e didattico per bambini auti… - blogtivvu : Amic*, ho il terribile presentimento che nella Casa del Grande Fratello Vip ci troveremo pure Il Musazzi! #GFVip - FarodiRoma : I vip si sfidano nella Partita del Sole al Del Duca di Ascoli per creare un centro terapeutico e didattico per bamb… -