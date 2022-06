Dispersione scolastica a Grumo Nevano e Casandrino, 40 genitori denunciati (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per alcuni degli studenti degli istituti di Grumo Nevano e Casandrino, è stato riscontrato un tasso di assenza superiore al 90%. Per qualcuno il tasso di assenza a scuola era del 90 percento. Altri invece in classe non c’erano mai entrati. Contestano il reato, penale, di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei figli minori, i carabinieri di Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per alcuni degli studenti degli istituti di, è stato riscontrato un tasso di assenza superiore al 90%. Per qualcuno il tasso di assenza a scuola era del 90 percento. Altri invece in classe non c’erano mai entrati. Contestano il reato, penale, di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei figli minori, i carabinieri di

