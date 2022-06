Cane: attenzione quando lo porti in spiaggia, può succedere (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ possibile portare a spasso i cani sulla spiaggia, tuttavia occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali. La stagione estiva, così come l’innalzamento delle temperature, possono rappresentare l’occasione perfetta per portare i nostri piccoli amici a quattro zampe lungo la spiaggia. Sicuramente risulta particolarmente piacevole godersi la brezza insieme ai nostri cani, farli giocare sul lungo mare e stimolare i loro movimenti e divertimento. Tuttavia, svolgere tale attività contempla una serie di attenzioni aggiuntive per il padrone (da non sottovalutare). Porta i cani in spiaggia – Fai attenzione (Pexels)Non vogliamo spingervi a rinunciare alla vostra passeggiata accarezzati dalle onde del mare, tuttavia – se volete portare con voi i vostri migliori amici – dovete ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ possibile portare a spasso i cani sulla, tuttavia occorre prestaread alcuni aspetti fondamentali. La stagione estiva, così come l’innalzamento delle temperature, possono rappresentare l’occasione perfetta per portare i nostri piccoli amici a quattro zampe lungo la. Sicuramente risulta particolarmente piacevole godersi la brezza insieme ai nostri cani, farli giocare sul lungo mare e stimolare i loro movimenti e divertimento. Tuttavia, svolgere tale attività contempla una serie di attenzioni aggiuntive per il padrone (da non sottovalutare). Porta i cani in– Fai(Pexels)Non vogliamo spingervi a rinunciare alla vostra passeggiata accarezzati dalle onde del mare, tuttavia – se volete portare con voi i vostri migliori amici – dovete ...

Pubblicità

Lizzie_Tito : @sissiago Questa cosa mi conferma quanto sia radicata questa mentalità. Se un perfetto sconosciuto che potrebbe ben… - RubiuAntonello2 : I giornalifakes non sanno come attirare attenzione purtroppo i concittadini sono rincoglioniti dalla mancanza di os… - m_martinenghi : #RT @bepuppy: Come attirare l'attenzione del cane con gli esercizi di centripetazione - - bepuppy : Come attirare l'attenzione del cane con gli esercizi di centripetazione - - Nyav19 : @Lacie1530 Mado amo fai attenzione a una mia amica è entrato nel naso del suo cane sono corsi al veterinario. Quell… -