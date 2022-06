Calhanoglu: “Al Milan nessuno gridava il mio nome, all’Inter succede” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Hakan Calhanoglu ha parlato della differenza di trattamento tra i tifosi del Milan e quelli dell'Inter nei suoi confronti. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Hakanha parlato della differenza di trattamento tra i tifosi dele quelli dell'Inter nei suoi confronti. Le dichiarazioni

GoalItalia : Calhanoglu attacca Ibrahimovic: 'Non ha giocato, non ha contribuito allo Scudetto del Milan' ?? - Gazzetta_it : Calha accusa dalla Turchia: 'Scudetto al Milan? Derby decisivo, perso anche per colpa di Inzaghi' - wazzaCN : Calhanoglu: “Non ho mai detto niente di simile su Inzaghi, ma volevo aggiungere che Ibra me lo può sucare e Milan merda” - CalcioOggi : Calhanoglu accusa: 'Scudetto al Milan? Derby decisivo, perso anche per colpa di Inzaghi' - La Gazzetta dello Sport - LuigiBevilacq17 : RT @ElTrattore: Calhanoglu: L'Inter è una squadra molto più forte del Milan -