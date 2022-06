Calcio: Tar respinge ricorso Figc su indice di liquidità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillola domanda cautelare presentata dallaper la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022.

