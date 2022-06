Accoglienza | una proposta di riforma dall’interno del sistema

Pubblicità

Pontifex_it : Le famiglie sono luoghi di accoglienza, e guai se venissero a mancare! Una società diventerebbe fredda e invivibile… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: in famiglia si vive una dinamica di accoglienza, perché i coniugi si sono accolti l’un l’altro, com… - reportrai3 : Sabato alla vigilia del referendum sulla giustizia Matteo #renzi era a Siena a per la presentazione del suo libro i… - Daniela83460431 : RT @Pontifex_it: Le famiglie sono luoghi di accoglienza, e guai se venissero a mancare! Una società diventerebbe fredda e invivibile senza… - PinoTor64 : RT @Pontifex_it: Le famiglie sono luoghi di accoglienza, e guai se venissero a mancare! Una società diventerebbe fredda e invivibile senza… -

La Difesa del Popolo

'In famiglia si vivedinamica di', spiega il Papa, 'perché anzitutto i coniugi si sono accolti l'un l'altro, come si sono detti a vicenda il giorno delle nozze: 'Io accolgo te'. E poi,...... nessun accordo tra le parti All'orario stabilito poi sarebbe arrivato lui Piero Chiambretti che di certo è abituato a stare sotto i riflettori ma pare che non abbia avutograndeda ... “Isolata” e “rassegnata”, ecco l'accoglienza vista dagli operatori "La vita familiare non è una missione impossibile". A garantirlo a tutte le famiglie del mondo è stato il Papa, che ha concluso con il suo discorso il primo atto del decimo incontro mondiale delle fam ..."Le famiglie sono luoghi di accoglienza, e guai se venissero a mancare!". Ad esclamarlo è stato il Papa, nel discorso con cui ha concluso il Festival "The beauty of family", primo atto dell'Incontro m ...