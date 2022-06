Viminale: in 6 mesi cinquanta femminicidi in Italia (Di martedì 21 giugno 2022) Caterina D'Andrea, 72 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito 76enne Pietro Bergantini a Roma, e' la 50esima vittima di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno. 50 donne in meno di sei mesi: a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Caterina D'Andrea, 72 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito 76enne Pietro Bergantini a Roma, e' la 50esima vittima dio indall'inizio dell'anno. 50 donne in meno di sei: a ...

Viminale: in 6 mesi cinquanta femminicidi in Italia
Caterina D'Andrea, 72 anni, uccisa a colpi di pistola dal marito 76enne Pietro Bergantini a Roma, e' la 50esima vittima di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno. 50 donne in meno di sei mesi: a confermarlo sono i dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia, che ogni settimana pubblica sul sito del ministero dell'Interno i dati della strage di donne ...