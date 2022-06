(Di martedì 21 giugno 2022) Ladiin blu-ray: il prodotto Universal presenta il film Dreamworks cone audio di alta qualità, ma a sorprendere è l'interessantedicon tanto di minifilm. È stato uno dei maggiori successi di animazione dell'anno, ha vinto il Pulcinella Award alla ventiseiesima edizione di Cartoons on the Bay, ha divertito e fatto appassionare con personaggi decisamente affascinanti e un taglio tipico da cinema d'azione: adesso il film Dreamworks basato su una serie di graphic novel per bambini, approda in homee come vedremo nelladiin blu-ray, il prodotto targato Universal non solo meraviglia sul piano tecnico, ma offre anche un nutrito e gustoso ...

Troppo Cattivi in blu-ray, la recensione: video al top e un pacchetto di extra sorprendenti La recensione di Troppo Cattivi in blu-ray: il prodotto Universal presenta il film Dreamworks con video e audio di alta qualità, ma a sorprendere è l'interessante pacchetto di extra con tanto di minif ...