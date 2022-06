Meghan Markle, l’ictus e la corsa in ospedale, il momento è stato drammatico (Di martedì 21 giugno 2022) Un momento davvero drammatico quello vissuto dal padre di Meghan Markle, Thomas che è stato compito all’improvviso da un terribile ictus mentre si trovava per strada. Una situazione davvero da panico quella in cui si è trovata catapultata la famiglia Markle, Il padre della duchessa del Sussex è stato colpito da un terribile ictus, la costa in ospedale è stata fulminea e la paura era alle stelle, l’immagine di Thomas Markle con la mascherina per l’ossigeno ha fatto il giro del mondo è ha tenuto tutti con il fiato sospeso per un bel po’. Da ultime informazioni sembra che il padre di Meghan Markle stia meglio e sia in fase di ripresa, le sue condizioni fortunatamente sono migliorate ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 giugno 2022) Undavveroquello vissuto dal padre di, Thomas che ècompito all’improvviso da un terribile ictus mentre si trovava per strada. Una situazione davvero da panico quella in cui si è trovata catapultata la famiglia, Il padre della duchessa del Sussex ècolpito da un terribile ictus, la costa inè stata fulminea e la paura era alle stelle, l’immagine di Thomascon la mascherina per l’ossigeno ha fatto il giro del mondo è ha tenuto tutti con il fiato sospeso per un bel po’. Da ultime informazioni sembra che il padre distia meglio e sia in fase di ripresa, le sue condizioni fortunatamente sono migliorate ...

