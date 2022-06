Terremoto Rai, due programmi rischiano la chiusura: ascolti deludenti (Di lunedì 20 giugno 2022) Clamorosa decisione in arrivo per la Rai che a causa degli ascolti deludenti potrebbe chiudere due programmi: cosa sta succedendo. La Rai è pronta a prendere drastiche decisioni riguardanti due dei suoi programmi di questo palinsesto estivo. Infatti i due format rischiano la chiusura immediata a causa dei deludenti ascolti: le ultime indiscrezioni dalla rete pubblica. Il logo del servizio pubblico (via WebSource)Non è partito di certo alla grande il palinsesto estivo della Rai, visto che due dei suoi programmi non hanno al momento soddisfatto le aspettative che aveva la televisione di Stato. Infatti considerando i dati d’ascolto alla mano, negli scorsi giorni è andato in scena un consiglio straordinario per prendere ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 giugno 2022) Clamorosa decisione in arrivo per la Rai che a causa deglipotrebbe chiudere due: cosa sta succedendo. La Rai è pronta a prendere drastiche decisioni riguardanti due dei suoidi questo palinsesto estivo. Infatti i due formatlaimmediata a causa dei: le ultime indiscrezioni dalla rete pubblica. Il logo del servizio pubblico (via WebSource)Non è partito di certo alla grande il palinsesto estivo della Rai, visto che due dei suoinon hanno al momento soddisfatto le aspettative che aveva la televisione di Stato. Infatti considerando i dati d’ascolto alla mano, negli scorsi giorni è andato in scena un consiglio straordinario per prendere ...

