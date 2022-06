Scontro Di Maio - Conte, Orlando: "Travaglio interno a M5S. Non avrà impatto su maggioranza" (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giugno 2022 "Credo si debba rispettare le dinamiche interne del Movimento 5 Stelle. Vedo troppi che provano a ingerirsi. Non credo che questa questione avrà impatti sulla maggioranza. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giugno 2022 "Credo si debba rispettare le dinamiche interne del Movimento 5 Stelle. Vedo troppi che provano a ingerirsi. Non credo che questa questioneimpatti sulla. Un ...

Pubblicità

fanpage : Nessuna espulsione dal #M5S per il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ma la rottura è inevitabile. Continua lo sc… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scontro nei 5 Stelle, Di Maio replica a Fico: 'Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti M5S oggi hanno rivo… - GiusyBelfiore : RT @Agenzia_Ansa: Non c'è ancora un esito ufficiale alla riunione del Consiglio Nazionale M5s convocato da Conte nella serata di ieri per f… - Agenzia_Ansa : Non c'è ancora un esito ufficiale alla riunione del Consiglio Nazionale M5s convocato da Conte nella serata di ieri… - Affaritaliani : Scontro Di Maio-Conte, Orlando: 'Travaglio interno a M5S. Non avrà impatto su maggioranza' -