Sampdoria, nuova ipotesi per l'attacco: spunta Vrioni (Di lunedì 20 giugno 2022) Vrioni giocherà in Serie A? La Sampdoria punta con decisione sull'attaccante di proprietà della Juventus La Sampdoria è in contatto con la Juve per l'acquisto di Giacomo Vrioni. L'attaccante classe 1998 è reduce dall'ottima stagione in Austria tra le file del WSG Tirol, dove è diventato il vice capocannoniere del campionato locale. Il giocatore verrà prima valutato da Allegri in ritiro, successivamente il club bianconero deciderà cosa fare. Il 24enne potrebbe essere ceduto in prestito con diritto o obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

