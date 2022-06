“Non è l’Arena”, Davide Faraone contro il Reddito di Cittadinanza: “Il lavoro non arriva, si cerca” (Di lunedì 20 giugno 2022) A “Non è l’Arena” si parla di un tema che ultimamente fa discutere molto politici e cittadini: il Reddito di Cittadinanza e a demolire la misura introdotta dal Movimento 5 Stelle per aiutare i disoccupati, ci ha pensato il renziano Davide Faraone. In molti sostengono che il Reddito di Cittadinanza vada abolito o quantomeno riformulato, dato che sembra aiutare più i “pigroni”, che coloro che sono veramente in difficoltà. Faraone ha avuto un’accesa discussione con un percettore del sussidio. “Non è l’Arena”, Davide Faraone contro un disoccupato: “Il lavoro non arriva. Il lavoro si cerca” In collegamento con lo studio di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022) A “Non è” si parla di un tema che ultimamente fa discutere molto politici e cittadini: ildie a demolire la misura introdotta dal Movimento 5 Stelle per aiutare i disoccupati, ci ha pensato il renziano. In molti sostengono che ildivada abolito o quantomeno riformulato, dato che sembra aiutare più i “pigroni”, che coloro che sono veramente in difficoltà.ha avuto un’accesa discussione con un percettore del sussidio. “Non è”,un disoccupato: “Ilnon. Ilsi” In collegamento con lo studio di ...

