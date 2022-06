Mike Tyson e il videomessaggio per sostenere l’Ucraina | “Ehi | sono dalla vostra parte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Ehi,! Popolo ucraino!”.le parole con cui l’ex campione di pugilato ha espresso il suo sostegno al Paese invasoRussia 117 giorni fa. Il video in cui compare Ironè stato rilanciato su Twitterfederazione ucraina di pugilato. In precedenza, è stato già coinvolto nella crisi ucraina. Qualche giorno fa infatti il conduttore radiofonico americano Alex Jones, sostenitore di numerose teorie complottistiche, gli ha proposto di fare da mediatore tra Mosca e Kiev.ha respinto l’eventualità, spiegando che “bisogna guardare ai differenti livelli delle cose, pensare in anticipo” prima di far qualcosa. Jones, per tutta risposta, ...