L'operazione per salvare la speleologa precipitata per 120 metri a Monopoli (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - A Monopoli, nel Barese, ha preso avvio il percorso di risalita della speleologa 41enne caduta e ferita a 120 metri di profondità all'interno della Grotta Rotolo, la più profonda della Puglia. Da domenica sera sono al lavoro più di 40 persone tra tecnici, medici operatori sanitari del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. L'obiettivo è di allargare la parte iniziale della grotta e consentire il passaggio della barella con l'infortunata. La donna ha riportato una frattura al braccio ma complessivamente è in buone condizioni. Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - A, nel Barese, ha preso avvio il percorso di risalita della41enne caduta e ferita a 120di profondità all'interno della Grotta Rotolo, la più profonda della Puglia. Da domenica sera sono al lavoro più di 40 persone tra tecnici, medici operatori sanitari del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. L'obiettivo è di allargare la parte iniziale della grotta e consentire il passaggio della barella con l'infortunata. La donna ha riportato una frattura al braccio ma complessivamente è in buone condizioni.

Pubblicità

Eurosport_IT : Pelle d'oca anche per noi Matteo, assicurato ???????? - tg2rai : #Tennis, #Berrettini vince per il secondo anno di fila il torneo del #Queens. Una settimana fa #Stoccarda. 2 succes… - capuanogio : L’eccezione #Lukaku, agente di se stesso nell’operazione che lo sta riportando all’#Inter. Ha lasciato Pastorello p… - lucio_funk : RT @ottolinatv: Insomma, spendi un mucchi di soldi per vedere un #balletto un po’ tamarro, e ti ritrovi a contribuire alla più grande opera… - FedericoSaltato : RT @_LordJack: Mi fa impazzire, è più forte di me. Tralasciando il fatto che è un'ottima operazione, voglio capire com'è che Marina a noi p… -