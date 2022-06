"L'intesa e vicina". Ma in maggioranza manca la quadra sul sostegno a Kiev (Di lunedì 20 giugno 2022) Fremono i lavori per trovare un punto di caduta valido per tutti in vista delle comunicazioni di Mario Draghi in parlamento: il nodo da sciogliere resta l'invio delle armi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Fremono i lavori per trovare un punto di caduta valido per tutti in vista delle comunicazioni di Mario Draghi in parlamento: il nodo da sciogliere resta l'invio delle armi

Pubblicità

Freak_Nick_ : RT @ultimora_pol: #Italia Ucraina, intesa vicina in maggioranza sulla mozione alle comunicazioni di Draghi. Ancora in corso la riunione fiu… - ultimora_pol : #Italia Ucraina, intesa vicina in maggioranza sulla mozione alle comunicazioni di Draghi. Ancora in corso la riunio… - acm_valerio2 : RT @marcoconterio: ?? ???? Il #Torino in pressing per Nikola Vlasic del #WestHam. Il croato è una richiesta di Juric ed è vicina l'intesa per… - teo_acm : RT @marcoconterio: ?? ???? Il #Torino in pressing per Nikola Vlasic del #WestHam. Il croato è una richiesta di Juric ed è vicina l'intesa per… - vlasiciano : RT @vlasiciano: #Calciomercato: Milan, intesa con il Real Madrid per Takefousa Kubo. L’esterno giapponese dovrebbe approdare ai rossoneri p… -