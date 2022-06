LDA e la reunion con Carola Puddu dopo Amici 21 (Di lunedì 20 giugno 2022) reunion tra LDA e Carola Puddu È un periodo d’oro per LDA. dopo la fine della sua esperienza ad Amici 21 infatti il figlio di Gigi D’Alessio ha pubblicato il suo primo EP, che ha avuto un ottimo successo. Ma non solo. In queste settimane Luca sta anche girando l’Italia per incontrare il suo pubblico L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 giugno 2022)tra LDA eÈ un periodo d’oro per LDA.la fine della sua esperienza ad21 infatti il figlio di Gigi D’Alessio ha pubblicato il suo primo EP, che ha avuto un ottimo successo. Ma non solo. In queste settimane Luca sta anche girando l’Italia per incontrare il suo pubblico L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Reunion tra LDA e Carola Puddu dopo Amici 21 (VIDEO) - Elisa_Napoli93 : RT @francesca_g09: LA LORO REUNION non chiedetemi come sto #carolapuddu #lda - MariaSbarra4 : RT @eliari2310: 'e chi ti dice che noi non proviamo le stesse cose quando balli tu?' Luca il ruolo di Romeo é tuo ????? Attendevo questa reu… - denise48404691 : RT @francesca_g09: LA LORO REUNION non chiedetemi come sto #carolapuddu #lda - pennatheboss : RT @7princ_8: Finalmente abbiamo avuto la reunion dei più robbati dell'edizione!!! Luca e Carola per sempre famosi! #Amici21 #LDA #Carola h… -