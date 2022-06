Ladri nella notte della Luminara a casa di Rita Lucchi | ' Ero fuori' - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 20 giugno 2022) E' in parte rassegnata(foto), ex insegnante conosciuta a Pisa, tra l'altro, per essersi candidata con il Pd e per aver lottato a lungo per realizzare una moschea attraverso il Comitato ...

LA NAZIONE

notte della Luminara - ha ricostruito - qualcuno è entrato a casa sua (a Porta a Lucca) e ha ... Probabilmente isi sono chiusi dentro come spesso accade per agire senza interruzioni. "Hanno ...Nel febbraio 2021 una banda disi è introdottaloro casa a Trento , portando via numerosi oggetti e preziosi. Cecilia aveva denunciato il fatto sui social, sfogando tutta la sua rabbia ... Ladri nella notte della Luminara a casa di Rita Lucchi: "Ero fuori" E’ in parte rassegnata Rita Lucchi (foto), ex insegnante conosciuta a Pisa, tra l’altro, per essersi candidata con il Pd e per aver lottato a lungo per realizzare una moschea attraverso il Comitato pe ...A denunciare nelle Instagram Stories quanto accaduto è stato lo stesso ... Maggiori dettagli sono stati dati da Claudia Dionigi, che ha spiegato come i ladri non abbiano trovato ciò che cercavano. A ...