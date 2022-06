“È colpa mia”. Carmen Di Pietro in lacrime. Cosa salta fuori sull’infortunio di Edoardo Tavassi (Di lunedì 20 giugno 2022) Carmen Di Pietro e l’infortunio di Edoardo Tavassi. Non c’è pace in questa edizione dell’Isola dei famosi ormai giunta al termine. Il 27 giugno i naufraghi lasceranno Cayo Cochinos e si saprà il nome del vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In questi mesi sono stati tanti i concorrenti finiti in infermeria per motivi di salute. Ovviamente c’è anche chi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi. L’ultimo in ordine di tempo è stato il modello brasiliano Roger Balduino. Il naufrago ha lasciato Cayo Cochinos dopo un infortuno alla caviglia e problemi di emorroidi (alle quali è stato operato al rientro in Italia). Ora c’è un altro concorrente a rischio addio: Edoardo Tavassi, uno dei naufraghi più amati di questa edizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)Die l’infortunio di. Non c’è pace in questa edizione dell’Isola dei famosi ormai giunta al termine. Il 27 giugno i naufraghi lasceranno Cayo Cochinos e si saprà il nome del vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In questi mesi sono stati tanti i concorrenti finiti in infermeria per motivi di salute. Ovviamente c’è anche chi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi. L’ultimo in ordine di tempo è stato il modello brasiliano Roger Balduino. Il naufrago ha lasciato Cayo Cochinos dopo un infortuno alla caviglia e problemi di emorroidi (alle quali è stato operato al rientro in Italia). Ora c’è un altro concorrente a rischio addio:, uno dei naufraghi più amati di questa edizione ...

